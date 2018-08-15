Березники - центр культуры Пермского края. Но почему?

— Пока Березники больше логистический центр, где можно остановиться в гостинице, разместиться для дальнейшей поездки на север, в Усолье, в Соликамск, в исторические места. Но мы и сами по себе интересный для туристов город, у нас есть музеи предприятий, очень много событий, которые привлекают жителей со всего региона, мы стараемся приглашать известные музыкальные коллективы на День города и другие праздники. На «Любимовский пикник» мы смогли привлечь 10 тыс. туристов. У нас много парков и скверов, мы стараемся их насытить инфраструктурой и событиями. Приезжайте к нам. Мы молоды, мы живем полной жизнью, мы не депрессивный регион и никуда не проваливаемся.