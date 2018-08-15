properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2018, 05:47

Published 15 августа 2018, 05:47

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Фотофакт: в Перми на месте стрит-арта «Гагарин.Распятие» нарисовали свечу в память об Александре Жуневе

Фотофакт: в Перми на месте стрит-арта «Гагарин.Распятие» нарисовали свечу в память об Александре Жуневе

15 августа 2018, 05:47
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Александр жунев
Уличный художник скончался в ночь с 9 на 10 августа.

На стене дома №9 по ул. Куйбышева, где в 2015 году пермский художник Александр Жунев нарисовал одну из самых известных своих работ «Гагарин.Распятие», появилась свеча, об этом сообщает портал 59.ru. Автор работ неизвестен. Ранее в память о Жуневе художник Sad Face восстановил рисунок Спанч Боба на электрощите у здания Гимназии, №17.

Александр Жунев скончался в ночь с 9 на 10 августа в поезде, направляясь из Москвы в Пермь. У него случился приступ эпилепсии. Художнику было 34 года.

Главная новость по теме
Пять работ Александра Жунева, которые должен знать каждый пермяк
#Афиша#Александр жунев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика