Фотофакт: в Перми на месте стрит-арта «Гагарин.Распятие» нарисовали свечу в память об Александре Жуневе

Posted 15 августа 2018, 05:47
Published 15 августа 2018, 05:47
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
На стене дома №9 по ул. Куйбышева, где в 2015 году пермский художник Александр Жунев нарисовал одну из самых известных своих работ «Гагарин.Распятие», появилась свеча, об этом сообщает портал 59.ru. Автор работ неизвестен. Ранее в память о Жуневе художник Sad Face восстановил рисунок Спанч Боба на электрощите у здания Гимназии, №17.
Александр Жунев скончался в ночь с 9 на 10 августа в поезде, направляясь из Москвы в Пермь. У него случился приступ эпилепсии. Художнику было 34 года.