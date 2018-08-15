Фотофакт: в Перми на месте стрит-арта «Гагарин.Распятие» нарисовали свечу в память об Александре Жуневе

На стене дома №9 по ул. Куйбышева, где в 2015 году пермский художник Александр Жунев нарисовал одну из самых известных своих работ «Гагарин.Распятие», появилась свеча, об этом сообщает портал 59.ru. Автор работ неизвестен. Ранее в память о Жуневе художник Sad Face восстановил рисунок Спанч Боба на электрощите у здания Гимназии, №17.