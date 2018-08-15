Фотофакт: в Перми появилась новая стена памяти Виктора Цоя

Posted 15 августа 2018, 07:30
Published 15 августа 2018, 07:30
Modified 1 марта 2023, 13:34
Updated 1 марта 2023, 13:34
На территории пермского экстрим-парка появилась стена памяти Виктора Цоя. Ее открытие стало частью фестиваля «Rock 'N' Rollный экстрим. Играем», организованного радиостанцией «НАШЕ Радио». По замыслу организаторов, стена должна стать местом встречи фанатов группы «Кино».
В жизнь идею радиостанции воплотил пермский художник Всеволод Григорьевич и скульптор Павел Баязитов. Стена памяти музыканта увенчана цитатой из его песни: «Мне приснилось - миром правит любовь…»
Ранее в Перми уже открывалась стена памяти Виктора Цоя. Она появилась в 2011 году на перекрестке Компроса и Петропавловской. Однако вскоре после открытия ее пришлось демонтировать.