Молочный комбинат «Вемол» оштрафовали на 150 тысяч рублей за перегруженный грузовик

Ранее в Прикамье на 350 тыс. рублей оштрафовали предпринимателя, грузовик которого превысил более чем на восемь тонн допустимый вес. Системы весогабаритного контроля в Пермском крае заработали в апреле текущего года. Они автоматически определяет размеры и массу транспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси и тип транспортного средства.