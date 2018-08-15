Молочный комбинат «Вемол» оштрафовали на 150 тысяч рублей за перегруженный грузовик

Posted 15 августа 2018, 05:06
Published 15 августа 2018, 05:06
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Молочный комбинат «Вемол» получил штраф в 150 тыс. рублей за перегруженный грузовик (ч.1 ст. 12.21.1 КоАП РФ). Нарушение зафиксировали 30 апреля 2018 года при помощи системы весогабаритного контроля на дороге «Полазна-Чусовой». Водитель ООО «Вемол» двигался с превышением допустимой нагрузки на вторую ось на 3,1% без специального разрешения.
Не согласившись с решением Чусовского городского суда, молочный комбинат обратился с жалобой в Пермский краевой суд. Однако, изучив материалы дела, судья посчитал, что вина ООО «Вемол» в совершении правонарушения была полностью доказана.
Ранее в Прикамье на 350 тыс. рублей оштрафовали предпринимателя, грузовик которого превысил более чем на восемь тонн допустимый вес. Системы весогабаритного контроля в Пермском крае заработали в апреле текущего года. Они автоматически определяет размеры и массу транспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси и тип транспортного средства.