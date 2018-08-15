properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2018, 05:06

Published 15 августа 2018, 05:06

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Молочный комбинат «Вемол» оштрафовали на 150 тысяч рублей за перегруженный грузовик

Молочный комбинат «Вемол» оштрафовали на 150 тысяч рублей за перегруженный грузовик

15 августа 2018, 05:06
Фото: Properm.ru.
Не согласившись с решением Чусовского городского суда, организация обратилась с жалобой в Пермский краевой суд.

Молочный комбинат «Вемол» получил штраф в 150 тыс. рублей за перегруженный грузовик (ч.1 ст. 12.21.1 КоАП РФ). Нарушение зафиксировали 30 апреля 2018 года при помощи системы весогабаритного контроля на дороге «Полазна-Чусовой». Водитель ООО «Вемол» двигался с превышением допустимой нагрузки на вторую ось на 3,1% без специального разрешения.

Не согласившись с решением Чусовского городского суда, молочный комбинат обратился с жалобой в Пермский краевой суд. Однако, изучив материалы дела, судья посчитал, что вина ООО «Вемол» в совершении правонарушения была полностью доказана.

Ранее в Прикамье на 350 тыс. рублей оштрафовали предпринимателя, грузовик которого превысил более чем на восемь тонн допустимый вес. Системы весогабаритного контроля в Пермском крае заработали в апреле текущего года. Они автоматически определяет размеры и массу транспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси и тип транспортного средства.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика