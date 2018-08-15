Мошенник «разводил» пермяков на деньги, находясь в тюрьме в Челябинской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, в сентябре 2017 года мужчина цыганской национальности набирал случайные номера телефонов, представлялся людям их родственником и просил занять деньги на решение якобы возникших проблем. Таким способом он похитил более 500 тыс. рублей.