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Posted 15 августа 2018, 06:24

Published 15 августа 2018, 06:24

Modified 1 марта 2023, 13:34

Updated 1 марта 2023, 13:34

Мошенник «разводил» пермяков на деньги, находясь в тюрьме в Челябинской области

Мошенник «разводил» пермяков на деньги, находясь в тюрьме в Челябинской области

15 августа 2018, 06:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Суд приговорил 36-летнего цыгана к 16 годам и 6 месяцам колонии.

Индустриальный районный суд Перми приговорил к 16 годам и 6 месяцам колонии особого режима, 36-летнего заключенного одной из тюрем Челябинской области. Его признали виновным в четырех эпизодах мошенничества (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, в сентябре 2017 года мужчина цыганской национальности набирал случайные номера телефонов, представлялся людям их родственником и просил занять деньги на решение якобы возникших проблем. Таким способом он похитил более 500 тыс. рублей.

#Происшествия#Кругом обман
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