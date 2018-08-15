Мошенник «разводил» пермяков на деньги, находясь в тюрьме в Челябинской области

Posted 15 августа 2018, 06:24
Published 15 августа 2018, 06:24
Modified 1 марта 2023, 13:34
Updated 1 марта 2023, 13:34
Индустриальный районный суд Перми приговорил к 16 годам и 6 месяцам колонии особого режима, 36-летнего заключенного одной из тюрем Челябинской области. Его признали виновным в четырех эпизодах мошенничества (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, в сентябре 2017 года мужчина цыганской национальности набирал случайные номера телефонов, представлялся людям их родственником и просил занять деньги на решение якобы возникших проблем. Таким способом он похитил более 500 тыс. рублей.