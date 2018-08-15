Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на заводе «Урал» в Соликамске

Posted 15 августа 2018, 10:23
Published 15 августа 2018, 10:23
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Следственный комитет занялся расследование пожара на заводе «Урал» в Соликамске, в результате которого пострадали две работницы предприятия. ЧП произошло 14 августа. Женщины получили ожоги 80% тела, их госпитализировали в ближайшую больницу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ). Сейчас на заводе работают криминалисты, изымается документация. Следователи проводят допросы сотрудников, ответственных за соблюдение требований охраны труда.
Предприятия занимается выполнение гособоронзаказа — производит порох для минометов и гранатометов, пороховые заряды для катапультных кресел самолетов.