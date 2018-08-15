Posted 15 августа 2018, 03:44
Published 15 августа 2018, 03:44
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Перми 15-летний школьник на мотоцикле врезался в грузовик. ДТП произошло днем 14 августа в Орджоникидзевском районе на трассе на Чусовской водозабор.
По предварительным данным, виновником аварии оказался подросток. Юноша не показал сигнал поворота в результате чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком ISUZU. С места аварии школьника увезли в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным ведомства, с начала года в Перми произошло 22 аварии с участием несовершеннолетних велосипедистов и мотоциклистов