В Перми 15-летний школьник на мотоцикле врезался в грузовик

По предварительным данным, виновником аварии оказался подросток. Юноша не показал сигнал поворота в результате чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком ISUZU. С места аварии школьника увезли в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.