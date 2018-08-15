properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2018, 03:44

Published 15 августа 2018, 03:44

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми 15-летний школьник на мотоцикле врезался в грузовик

В Перми 15-летний школьник на мотоцикле врезался в грузовик

15 августа 2018, 03:44
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
С начала года в Перми произошло 22 аварии с участием несовершеннолетних велосипедистов и мотоциклистов

В Перми 15-летний школьник на мотоцикле врезался в грузовик. ДТП произошло днем 14 августа в Орджоникидзевском районе на трассе на Чусовской водозабор.

По предварительным данным, виновником аварии оказался подросток. Юноша не показал сигнал поворота в результате чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком ISUZU. С места аварии школьника увезли в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, с начала года в Перми произошло 22 аварии с участием несовершеннолетних велосипедистов и мотоциклистов

#Происшествия#Дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика