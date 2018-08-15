В Перми доской избили пьяного мужчину

Posted 15 августа 2018, 05:08
Published 15 августа 2018, 05:08
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Вчера, 14 августа, в Перми задержали 24-летнего парня подозреваемого в избиении мужчины. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Преступление было совершено во дворе дома по ул. Монастырская. Предварительно установлено, что ранее судимый пермяк в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, несколько раз ударил доской своего знакомого 1975 года рождения.
Пострадавший с тяжелыми травмами головы госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.