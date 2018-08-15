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Posted 15 августа 2018, 05:08

Published 15 августа 2018, 05:08

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми доской избили пьяного мужчину

В Перми доской избили пьяного мужчину

15 августа 2018, 05:08
Фото: Properm.ru.
Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вчера, 14 августа, в Перми задержали 24-летнего парня подозреваемого в избиении мужчины. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Преступление было совершено во дворе дома по ул. Монастырская. Предварительно установлено, что ранее судимый пермяк в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, несколько раз ударил доской своего знакомого 1975 года рождения.

Пострадавший с тяжелыми травмами головы госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

#Происшествия
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