В Перми трудовые мигранты могут получить бесплатную консультацию в общественной приемной

Posted 15 августа 2018, 05:00
Published 15 августа 2018, 05:00
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
По оценкам экспертов, в ближайшие годы миграционные потоки в постоянных и временных трудовых мигрантов будут только расти, что обусловлено убылью трудоспособных россиян и необходимостью обеспечить экономический рост.
При этом существует проблема интеграции мигрантов. Большинство из них приезжают из небольших городов и сел своих стран. Почти все важные вопросы: трудоустройство, поиск жилья, прохождение медицинского осмотра, мигранты решают с помощью знакомых и родственников, ранее приехавших в Россию.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в 2017 году на миграционный учет на территории Пермского края с целью заработка было поставлено 76,5 тыс. иностранных граждан. При этом патенты на работу оформили только 14,5 тыс. человек. Для помощи мигрантам в марте 2015 года был создан Многофункциональный миграционный центр по Пермскому краю. В феврале 2017 года на его базе запустили проект «Общественная приёмная для трудовых мигрантов». С его помощью граждане стран ближнего зарубежья могут получить бесплатную консультацию по вопросам миграции. Например, узнать как получить патент и где пройти медицинское освидетельствования.
Чтобы общественная приемная стала максимально эффективной, организаторы проекта учли особенности трудовой деятельности мигрантов в Перми — большинство из них проходят через рынок оптовой торговли «Гача». Здесь мигранты ищут жилье, работу, обмениваются новостями, посещают мечеть. Поэтому открытие приемной именно в этом месте стало особенно важным шагом для успешной интеграции граждан других стран в российское общество.