В Перми трудовые мигранты могут получить бесплатную консультацию в общественной приемной

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в 2017 году на миграционный учет на территории Пермского края с целью заработка было поставлено 76,5 тыс. иностранных граждан. При этом патенты на работу оформили только 14,5 тыс. человек. Для помощи мигрантам в марте 2015 года был создан Многофункциональный миграционный центр по Пермскому краю. В феврале 2017 года на его базе запустили проект «Общественная приёмная для трудовых мигрантов». С его помощью граждане стран ближнего зарубежья могут получить бесплатную консультацию по вопросам миграции. Например, узнать как получить патент и где пройти медицинское освидетельствования.