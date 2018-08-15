properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2018, 08:14

Published 15 августа 2018, 08:14

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В сентября начнутся прямые авиарейсы из Перми в Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут

В сентября начнутся прямые авиарейсы из Перми в Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут

15 августа 2018, 08:14
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Все перелеты будут выполняться на самолетах типа ATR72, вместимостью до 70 человек.

Авиакомпания Utair открыла продажу билетов из Перми по трем направлениям: Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут. Полеты будут выполняться в рамках федеральной программы поддержки региональной авиации»

Как cообщает пресс-служба Международного аэропорта «Пермь», авиарейсы начнутся с 1 сентября 2018 года. Перелеты в Когалым и Сургут будут осуществляться раз в неделю по субботам. Позже, с 18 сентября, появится дополнительный рейс в Сургут по вторникам. Авиарейсы в Ханты-Мансийск начнутся с 5 сентября и будут осуществляться два раза в неделю — по средам и пятницам. Все перелеты будут выполняться на самолетах типа ATR72, вместимостью до 70 человек.

Также в ближайшее время планируется запуск прямых рейсов из Перми в Минеральные воды авиакомпании «Победа» и в Калининград авиакомпании «ЮВТ Аэро».

#Общество#Аэропорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика