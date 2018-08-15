В сентября начнутся прямые авиарейсы из Перми в Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут

Posted 15 августа 2018, 08:14
Published 15 августа 2018, 08:14
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Авиакомпания Utair открыла продажу билетов из Перми по трем направлениям: Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут. Полеты будут выполняться в рамках федеральной программы поддержки региональной авиации»
Как cообщает пресс-служба Международного аэропорта «Пермь», авиарейсы начнутся с 1 сентября 2018 года. Перелеты в Когалым и Сургут будут осуществляться раз в неделю по субботам. Позже, с 18 сентября, появится дополнительный рейс в Сургут по вторникам. Авиарейсы в Ханты-Мансийск начнутся с 5 сентября и будут осуществляться два раза в неделю — по средам и пятницам. Все перелеты будут выполняться на самолетах типа ATR72, вместимостью до 70 человек.
Также в ближайшее время планируется запуск прямых рейсов из Перми в Минеральные воды авиакомпании «Победа» и в Калининград авиакомпании «ЮВТ Аэро».