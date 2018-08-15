Водителя КАМАЗа из Кыргызстана попытался дать краснокамскому полицейскому взятку в 600 рублей

Posted 15 августа 2018, 11:13
Published 15 августа 2018, 11:13
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Прокуратура города Краснокамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина республики Кыргызстан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).
Следствием установлено, что в июле 2018 года мужчина, управляя автомобилем марки КАМАЗ, был остановлен сотрудниками ГИБДД. При этом он осуществлял грузоперевозку, не имея при себе документов на перевозимый груз.
По данному факту инспектор ДПС полиции стал составлять протокол об административном правонарушении. Гражданин Кыргызстана в этот момент положил в служебный автомобиль 600 рублей в качестве взятки. Сотрудник ДПС от получения денежных средств отказался.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу