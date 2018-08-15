За два года автомобилисты Перми оплатили парковку 3,5 миллиона раз

Posted 15 августа 2018, 17:15
Published 15 августа 2018, 17:15
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
С 15 августа 2016 года автомобилисты воспользовались системой оплаты парковки в Перми 3,5 млн раз. 58% всех транзакций были совершены с помощью мобильных ресурсов — SMS, специального приложения и сайта «Парковочное пространство».
Как сообщает оператор платежной системы «Ростелеком», банковской картой расплачивались 35% водителей. Следующим инструментом оплаты с большим отрывом стали паркоматы — их использовали около 6% автомобилистов.
В компании также рассказали о самом частозадаваемом вопросе в единый контактный центр — он касается возможности постоплаты. Всего в контактный центр поступило 30 тысяч обращений.
«Ростелеком» запустил систему в 2016 году, а сейчас в функционал копмпании входит администрирование, обработка и хранение информации по использованию парковочных мест, а также техническое сопровождение системы и модернизации программного обеспечения. Как пишет издание «Business Class», действие договора между оператором и муниципалитетом планируется распространить и на вторую зону платного паркинга, которая начнет функционировать с 10 сентября 2018 года.