За два года автомобилисты Перми оплатили парковку 3,5 миллиона раз

«Ростелеком» запустил систему в 2016 году, а сейчас в функционал копмпании входит администрирование, обработка и хранение информации по использованию парковочных мест, а также техническое сопровождение системы и модернизации программного обеспечения. Как пишет издание «Business Class», действие договора между оператором и муниципалитетом планируется распространить и на вторую зону платного паркинга, которая начнет функционировать с 10 сентября 2018 года.