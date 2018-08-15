Журналист меняет профессию. Как я наказывал гряземесов и халявщиков за парковку

Например, мы поехали на Парковый. А могли на Крохаля. Или на Плеханова. Инспекторы дирекции, конечно, уже знают, где чаще всего водители стоят на газоне, но судя по всему им без разницы, где ловить нарушителей. «У нас нет внутреннего плана по „пойманным“ водителям, потому что зарплата фиксированная», — объясняет Александр. При таком раскладе не повезти может абсолютно любому.