Журналист меняет профессию. Как я наказывал гряземесов и халявщиков за парковку

Posted 15 августа 2018, 06:00
Published 15 августа 2018, 06:00
Modified 25 сентября 2023, 12:44
Updated 25 сентября 2023, 12:44
Перекресток Советской и Тополевого переулка. Тем, кто работает в этом деловом квартале не стоит объяснять, что парковка здесь платная. Остальные — запомните это как аксиому. Я уже знаю, что рыбалка предстоит знатная — водители всеми силами пытаются сэкономить на оплате за парковку.
Мой руководитель — Александр работает инспектором несколько месяцев. До этого 8 лет был техником на частном предприятии, но признается, что монотонная работа надоела. На мой вопрос, а фотографировать сотни машин каждый день — не надоедает, парирует: работа живая, для меня новая. Как и для меня!
Система «ПаркНет» с которой мне придется работать появилась в прошлом году в качестве дополнения к «ПаркРайту», чтобы фиксировать транспорт «с рук». Главная цель приобретения городом этого комплекса — борьба с неплательщиками среди пользователей зоны платной парковки, которые хитрят и скрывают свои номерные знаки.
Если вы думаете, что в «опасности» только неплательшики за парковку, держитесь, сейчас будет больно.
В патруль выезжают и за гряземесами.
Причем абсолютно рандомно.
Например, мы поехали на Парковый. А могли на Крохаля. Или на Плеханова. Инспекторы дирекции, конечно, уже знают, где чаще всего водители стоят на газоне, но судя по всему им без разницы, где ловить нарушителей. «У нас нет внутреннего плана по „пойманным“ водителям, потому что зарплата фиксированная», — объясняет Александр. При таком раскладе не повезти может абсолютно любому.
Например, «буханке».