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Posted 16 августа 2018, 12:44

Published 16 августа 2018, 12:44

Modified 1 марта 2023, 13:33

Updated 1 марта 2023, 13:33

«ЭР-Телеком» увеличил чистую прибыль в шесть раз

«ЭР-Телеком» увеличил чистую прибыль в шесть раз

16 августа 2018, 12:44
Фото: Properm.ru.
Компания принадлежит «Пермской финансово-производственной группе», которой владеет пермский бизнесмен Андрей Кузяев.

В январе-июне 2018 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» получило 1,65 млрд чистой прибыли, что в 6,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Согласно финансовому отчету компании, выручка «ЭР-Телекома» выросла на 44,8% (до 16,4 млрд рублей), а себестоимость — на 46,7% (до 9,08 млрд рублей). Валовая прибыль компании составила 7,37 млрд рублей (+ 43,1%), а прибыль от продаж — 3,2 млрд рублей (рост в 1,6 раза). Также «ЭР-Телеком Холдинг» получил 1,1 млрд дохода от участия в других компаниях, чего не было в прошлом году.

«ЭР-Телеком» (Дом.ru) — второй в России интернет-провайдер по количеству абонентов. В марте 2018 года услугами компании пользовалось 6,7 млн абонентов. 68% компании принадлежит «Пермской финансово-производственной группе», которой владеет пермский бизнесмен Андрей Кузяев.

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