«ЭР-Телеком» увеличил чистую прибыль в шесть раз

Согласно финансовому отчету компании, выручка «ЭР-Телекома» выросла на 44,8% (до 16,4 млрд рублей), а себестоимость — на 46,7% (до 9,08 млрд рублей). Валовая прибыль компании составила 7,37 млрд рублей (+ 43,1%), а прибыль от продаж — 3,2 млрд рублей (рост в 1,6 раза). Также «ЭР-Телеком Холдинг» получил 1,1 млрд дохода от участия в других компаниях, чего не было в прошлом году.