«Медицина превратилась в услугу, вместо помощи». Ветераны Березников — о жизни, пенсии и патриотизме

Но мы ведь понимаем, что найти сегодня для 60-летнего человека работу сложно. Вот он отработал на комбайне, а дальше он может работать сторожем или электриком, и выбора-то нет. И что мы предложим в 65 лет пенсионеру-мужчине и в 63 женщине? Все равно надо вводить реформу продуманно. В начале все места рабочие определить, работодателям дать какие-то бонусы за то, что они пенсионеров будут долго держать, еще какие-то шаги, а потом возраст [повышать]. А мы сначала про возраст! Отсюда, конечно, и пикеты и митинги, и сбор подписей и прочее.