«Медицина превратилась в услугу, вместо помощи». Ветераны Березников — о жизни, пенсии и патриотизме

Posted 16 августа 2018, 09:15
Published 16 августа 2018, 09:15
Modified 1 марта 2023, 13:36
Updated 1 марта 2023, 13:36
— О советах ветеранов обычно говорят мало. О советах ветеранов из небольших городов неизвестно вообще ничего. Расскажите, когда появилась ваша организация? Сколько вас сейчас?
Маргарита Александровна: Представьте. В городе — 146 тыс. жителей из них 47 тыс. человек получают пенсию. Город молодой, а получает пенсию каждый третий! Естественно такая мощь не могла не объединиться в какую-то общественную организацию. На будущий год нашей городской ветеранской организации исполнится 45 лет. Но поймите, в наших рядах состоит только 22,5 тыс. ветеранов. Поскольку это добровольно.
— Почему не все хотят вступать в совет ветеранов?
Маргарита Александровна: Некоторые продолжают работать. Например, на крупных заводах. Некоторые считают: «я пока не старый человек, не пойду в совет ветеранов». Некоторые из чувства ложной гордости не встают: «что мне там это даст?» В основном для чего организуется [совет]? Для того, чтобы людей объединить, сделать их жизнь поинтересней. После такой интенсивной жизни, какой они жили во время работы, им сложно выйти на пенсию — диван и телевизор остается фактически. В совете масса мероприятий проводится, мы по разному стараемся разнообразить их жизнь.
— Что вы им предлагаете?
Маргарита Александровна: У нас есть кружки, поездки, различные мероприятия художественного плана, концерты. Мы организуем хор, встречи по цехам с работающим коллективом. «Калийщики» — у них наибольшее количество различных объединений самодеятельности: вокал, ансамбли, мужской ансамбль, женский ансамбль, хор большой. В соответствии с этим много всяких праздников. Елизавета Яковлевна немного про «своих» по-другому скажет.
Елизавета Яковлевна: Кроме развлекательных мероприятий, культурно-массовых, познавательных, мероприятий наша цель — дойти до каждого. Это значит, что он не забыт, что к нему пришли, о нем помнят.
Мы стараемся трудовые коллективы, у которых нет предприятий, также встречать, проводить тематические вечера для них, поздравлять с юбилеями. В первую очередь, заботимся о труженниках тыла, участниках войны, узниках, блокадниках, репрессированных. За каждым членом совета они закреплены.Поздравялем с Днем рождения, по возможность «ходячих» пригласить на мероприятия, к немощным, малоподвижным прийти домой.
Маргарита Александровна: Я дополню Елизавету Яковлевну: здесь «азотчики», здесь «калийщики», а у Елизаветы Яковлевны по месту жительства: бывшие работники совхозов, бывшие работники большого предприятия «Бератон», бывшие работники торговли, строительства.
— Это же большие организационные усилия, наверное, и затраты выскоие. Сколько вам выделяют?
Татьяна Шаумова: У нас в «Уралкалие» действует программа «Внимание и забота», по которой пенсионерам уделяется очень большое внимание, соответственно и финансирование. Выделяются деньги на дотацию. Человек отработал определенное количество лет, он имеет право на дотацию, которая выплачивается раз в квартал. Путевки выделяются в Соликамский санаторий-профилакторий.
- О какой сумме мы говорим, когда говорим о дотациях?
Татьяна Шаумова: Все зависит от стажа. Если человек 20 лет отработал и более, там более 1000 рублей в квартал. Может быть кто-то скажет и не велика сумма, но для пенсионера это нормально.
Правильно коллеги говорят, нужно дойти до каждого ветерана, очень многие находятся в больнице, очень многие в тяжелом материальном положении. Недавно наш краевед, нашел заброшенную могилу участника ВОВ. У этого человека никого в городе не осталось, он умер в 1986 году, труженик третьего направления.
Мы посоветовались и решили, что можем эту могилу восстановить. Поставим ему из гранита памятник на могилку. Но поскольку в 90-е было принято Постановление Правительства, по которому участникам ВОВ бесплатно все ставилось, но человек умер в 1986 году, поэтому он не попадает под Постановление. Соответственно мы решили сами восстановить этот памятник.
— Есть ли сейчас какая то тенденция, что люди после выхода на пенсию продолжают работать?
Татьяна Шаумова: Конечно, если есть возможность, они продолжают работать. Если состояние здоровья позволяет, есть соответствующая работа. Все-таки человек выходит из шахты, ему тяжело на поверхности. Или он машинист комбайна, например, на поверхности он такой работы уже не найдет, да и здоровье не то.
Сложно, конечно, пенсионерам найти такую работу. Где-то сторожем устраиваются, электриком на подсобных предприятиях, но все равно приходит возраст и он все равно придет к нам. Ну, а мы всегда рады встретить, помочь.
— Как я понял, в Березниках очень сильно развито ветеранское сообщество. Вы перенимали чей-то опыт или все своими силами поднимали?
Маргарита Александровна: У нас интересная ситуация. Я начала с того, что нашей ветеранской организации в декабре 2019 года год будет 45 лет. В прошлом году Российская ветеранская организация и Пермская краевая праздновали 30-летие. Ветераны начали объединяться к 20-тилетию победы, после 65 года начали создаваться ветеранские организации участников войны.
Сейчас у нас название «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов». Хорошо, что наша организация объединяет пенсионеров и со званиями и без. Хочешь быть востребованным, хочешь интересно жить — ты идешь к нам.
К великому счастью, еще 52 участника войны живы, 800 тружеников тыла, у нас 33 узника концлагерей, семь блокадников, 300 вдов участников ВОВ. Новая категория большая: дети защитников отечества, погибших в годы войны, их тоже более 700 человек.
У нас фестиваль самодеятельного творчества ежегодный.
У нас есть собачий приют «Друг». Мы с «калийщиками» собираем какие-то вещи, продукты, везем туда.
Мы работаем на базе филиала Березниковского Пермского научно-исследовательского политехнического университета.
В этом году мы заключили соглашение с противотуберкулезным диспансером, потому что у него есть детский санаторий «Росинка», где детки от года до семи из неблагополучных семей — мы тоже взяли шефство.
Мало того, мы с «калийщиками» несколько лет соревнуемся по цветникам. Это тоже считаем за доброе дело, чтобы действительно как-то город украшался.
— Я так понимаю, что вы для города делаете очень много. Получаете ли вы какой то отклик, увеличивают ли финансирование?
Маргарита Александровна: Не увеличивают, но финансируют. Мы же скромные люди.
Я считаю, главное, что мы от этого получаем, это не финансирование. Все-таки в городе общественную организацию ветеранскую знают и уважают, прислушиваются. Мы с Галиной Ивановной — члены совета старейшин при Главе города. Часть из нас являются руководителями или членами различных попечительских наблюдательных советов. Нам каждый год дается одно место на городской доске почета.
Владимир Николаевич был представлен, Елизавета Яковлевна была представлена, в этом году — Татьяна Гершевна. Мы гордимся, мы считаем, что это результат нашей работы. Мы наравне со всеми работающими!
— Вы сказали, что входите в совет старейшин. Что это за совет? Он несет какой-то рекомендательный характер?
Маргарита Александровна: Конечно, рекомендательный. Много лет тому назад был создан такой совет из бывших руководителей крупных предприятий «Азот», «Ависма», «Сода». Какие-то люди уходят, даже главы меняются, а совет собирают. Глава (Серегей Дьяков мэр Березников — Properm.ru) информирует, что в городе делается, спросит совета, узнает наше мнение. Возят нас ежегодно по городу на экскурсии по всем новостройкам.
— О каких новостройках идет речь?
Маргарита Александровна: Город же у нас не только проваливается, но и строится. Во-первых, сейчас ледовый дверец — большая стройка. Реконструкция кинотеатра «Авангард», несколько лет назад была завершена реконструкция Дома учителя.
Мы попросили бывший Дом учителя нам передать как Дом творчества ветеранов, было бы очень хорошо, так как там есть и актовый зал, есть возможность проводить кружки. Не знаю получится или нет, но по крайней мере такие вещи мы ему передаем.
Большая гордость, что именно нашему поколению выпала миссия сохранить память об участниках войны и передать ее молодежи. Это все-таки особая миссия и из года в год у нас проходят интересные акции.
Владимир Тресков: У нас 17 Героев Советского Союза, один кавалер Ордена Славы. По патриотическому воспитанию мы очень тесно работаем с Управлением по образованию, с отделом дополнительного образования. Мы все время бываем на совещаниях по воспитательной работе в школах. Очень много хороших дел продвинули вместе с ними, ту же акцию «Равнение на героев».
— Очень здорово, что столько позитива вы приносите и членам своей организации и городу. Но ведь есть и проблемы. Какие они у пенсионеров сейчас есть?
Маргарита Александровна: Проблемы у пенсионеров в Березниках, такие же, как и в других городах.
Очень непросто сегодня пенсионеру, который большую часть жизни отжил и отработал в 20 веке при бесплатном здравоохранении. Сейчас медицина превратилась в услугу, вместо помощи.
Мы на совет приглашаем и главного врача, и анкеты проводим, и к губернатору ездили. Что-то немного меняется, но все равно проблема остается. Когда появилось платное здравоохранение, узкие специалисты ушли туда. Сегодня в поликлиниках работать практически некому.
Вторая тема — жилищно-коммунальное хозяйство. Тут вообще не початый край. Такое ощущение, что власти, когда думают предпринять повышение [тарифов], думают правильно, но как-то однобоко. Например, капитальный ремонт. За него необходимо платить всем, потому что все собственники. Но даже льготы, которые придумали для пенсионеров странные. Ты все равно должен платить, а тебе, якобы, будут компенсировать.
Сейчас еще тема для всех актуальная — повышение пенсионного возраста. Мы умом понимаем — мы стали жить лучше, мы стали жить дольше. Понимаем, что в 55 никакие не пенсионеры — это цветущие, энергичные люди. У нас на учете не стоят они, потому что в 55 они продолжают работать.
Но мы ведь понимаем, что найти сегодня для 60-летнего человека работу сложно. Вот он отработал на комбайне, а дальше он может работать сторожем или электриком, и выбора-то нет. И что мы предложим в 65 лет пенсионеру-мужчине и в 63 женщине? Все равно надо вводить реформу продуманно. В начале все места рабочие определить, работодателям дать какие-то бонусы за то, что они пенсионеров будут долго держать, еще какие-то шаги, а потом возраст [повышать]. А мы сначала про возраст! Отсюда, конечно, и пикеты и митинги, и сбор подписей и прочее.
Владимир Тресков: А все потому, что промышленность не развивается — на старой базе ведь все работаем. Все заводы старые. Где новое построили в России? Откуда новые рабочие места?
Маргарита Александровна: Еще у нас людей полно с позицией иждивения. Привыкли свой возраст использовать: я свое отработал — вы мне должны.
Совсем недавно был звонок. Женщина блокадница Ленинграда. Внучка звонит ее: они бы хотели бабушку отправить в профилакторий по бесплатной путёвке. Я ей объясняю, что у нас бесплатных путевок небольшое количество, они все у крупных градообразующих предприятий. Да и у бабушки вроде большая пенсия, да и внучка может сама купить. Говорит: «Нет, она заслужила, чтобы ей бесплатную путевку дали».
— А кто все же решил, что эти путёвки будут у градообразующих предприятий?
Маргарита Александровна: У предприятия коллективный договор с собственником профилактория.
— То есть по факту в Администрации города никто не выделяет?
Маргарита Александровна: Конечно, нет.
Татьяна Шаумова: Какое-то количество дают нам на год, вот мы и используем.
— То есть предприятия выдают за свой счет?
Маргарита Александровна: Да, а люди считают: «я отработал, мне вот должны это, мне должны вот то». Мы как то пытаемся объяснить: ребята, раз мы отработали по 20, 30, 40 лет, нам дали за это пенсию от государства».
Однако спасибо бюджету, он все-таки нас спонсирует, субсидию дает: начиная от 70-ти лет — 300 рублей. Хоть какая-то копеечка, и 200 рублей — для посещения больного.
Но еще вопрос один — переезд жителей отсюда на правый берег, особенно это касается пенсионеров. Ведь человек стабилен, человек консервативен, он привык, у него маршрут — на дачу, в гаражик, к детям. Надо это все бросить, и на правый берег переезжать. И даже эта квартира новая, она не так радует, потому что надо теперь ехать через Каму 17 км, чтобы добраться до сада.
Поэтому, конечно, эта вот тема она может быть негласная, она не выливается в какие-то протесты или митинги, но она, к сожалению, существует. Несмотря на то, что и транспорт город давал по первым переездам, там и магазины сейчас сделали, и школу новую строят, и детские садики, все равно переезжают с трудом. Потому что человек привыкает к одному месту, круг общения свой.
— Средний уровень жизни, как оцениваете?
Маргарита Александровна: Конечно, мы в Березниках живем немного «побогаче» других территорий пенсионерских, потому что мы единственные после Перми, где пять градообразующих предприятий.
У нас сейчас своя страница «Ветеран» в новой городской газете. Почти еженедельно о всех весях новостях пишем. Мало того, мы открыли на сайте администрации городской официально свой сайт, и мы публикуемся ежемесячно какие-то материалы на сайте. И я на сайте обращаюсь: «Спасибо нашим дорогим партнерам образованию, культуре, которые нам помогают какие-то дела проводить», обращаюсь к уважаемым спонсорам «Ждем Ваших предложений, чем Вы готовы к месячнику пожилого человека поддержать ветеранов». Потому что, если читают сайт, значит эту просьбу увидят, прочитают.
— И получается привлечь спонсоров?
Маргарита Александровна: Вот на месячник пожилого человека Управление потребительского рынка дает скидку 5–15% кафешки, парикмахерские, магазины и прочие. Нас поддерживают ряд небольших предпринимателей. У нас есть малолетние узники концлагерей. Мы в прошлом году обратились в кафе — нам сделали обед поминальный 11 апреля. Еще 90 сертификатов по 600 рублей на участников войны. Мы разнесли эти сертификаты.
Мир не без добрых людей. Так что живем нормально.