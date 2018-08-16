Многодетным семьям предложат заменить земельные участки выплатами‍

Как пишет издание «Business Class», инициатором поправок выступил совет муниципальных образований региона. Альтернативная мера социальной поддержки для семей с тремя и более детьми подразумевает взамен бесплатного земельного участка ввести единовременную выплату. Размер выплаты будет определять представительный орган района. Эти средства могут пойти исключительно на приобретение земельного участка.