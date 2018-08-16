Многодетным семьям предложат заменить земельные участки выплатами‍

Posted 16 августа 2018, 15:00
Published 16 августа 2018, 15:00
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
На заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты в первом чтении приняли проект изменений в краевой закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».
Как пишет издание «Business Class», инициатором поправок выступил совет муниципальных образований региона. Альтернативная мера социальной поддержки для семей с тремя и более детьми подразумевает взамен бесплатного земельного участка ввести единовременную выплату. Размер выплаты будет определять представительный орган района. Эти средства могут пойти исключительно на приобретение земельного участка.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в регионе наблюдается снижение доли многодетных семей, обеспеченных бесплатными земельными участками. На 1 мая 2018 года на учет поставлено 18 168 многодетных семей, из них земельные участки получили 11 267 семей, доля обеспеченности составила 62%.
По мнению председателя социального комитета Заксобрания Сергея Клепцина, мера соцподдержки в виде единовременной выплаты — добровольный выбор каждого муниципалитета. Внесенные поправки определяют право района запланировать в местных бюджетах средства на выплаты. В поддержку законопроекта высказались 42 депутата, против — два народных избранника, еще четыре — воздержались.