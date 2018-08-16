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Posted 16 августа 2018,, 10:12

Published 16 августа 2018,, 10:12

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Первый в России гей-парад пройдет в деревне с населением в 7 человек. Но это не точно

16 августа 2018, 10:12
После появления информации в СМИ, местные власти заявили, что не давали разрешения на проведение акции.

26 августа в России состоится первый в истории гей-парад. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал ЛГБТ-активист Николай Алексеев. По его славам, глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова разрешила провести шествие в поселке Яблоневый, где проживает семь человек.

Выбор места чиновники объяснили «негативным отношением населения к подобным мероприятиям». Изначально активист планировал организовать шествие по центральным городским улицам.

Также Алексеев сообщил, что было предложение провести гей-парад в селе Панская Слобода с население в 131 житель. «Но это было бы чересчур прогрессивно для современной России, поэтому Светлана Анатольевна решили ограничиться поселком Яблоневый. А название какое… Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом», — написал ЛГБТ*-активист.

После того, как новость о гей-параде попала в СМИ, глава Новоульяновска заявила, что эта информация недостоверна. «Никаких гей-парадов у нас не будет», — сказала женщина агентству ТАСС.

Ранее Николай Алексеев пытался провести гей-парад в Перми. Уведомления о проведении двух митингов и одного шествия были поданы в городскую думу в октябре 2017 года. Целью заявленных мероприятий было привлечение внимания к проблемам сексуальных меньшинств.

Однако депутаты решили им отказать, сославшись на закон о защите детей от информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. После этого в Ленинский районный суд был направлен иск к Пермской городской Думе.

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#Бугагашенька#ЛГБТ
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