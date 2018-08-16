Первый в России гей-парад пройдет в деревне с населением в 7 человек. Но это не точно

Posted 16 августа 2018,, 10:12
Published 16 августа 2018,, 10:12
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
26 августа в России состоится первый в истории гей-парад. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал ЛГБТ-активист Николай Алексеев. По его славам, глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова разрешила провести шествие в поселке Яблоневый, где проживает семь человек.
Выбор места чиновники объяснили «негативным отношением населения к подобным мероприятиям». Изначально активист планировал организовать шествие по центральным городским улицам.
Также Алексеев сообщил, что было предложение провести гей-парад в селе Панская Слобода с население в 131 житель. «Но это было бы чересчур прогрессивно для современной России, поэтому Светлана Анатольевна решили ограничиться поселком Яблоневый. А название какое… Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом», — написал ЛГБТ*-активист.
После того, как новость о гей-параде попала в СМИ, глава Новоульяновска заявила, что эта информация недостоверна. «Никаких гей-парадов у нас не будет», — сказала женщина агентству ТАСС.
Ранее Николай Алексеев пытался провести гей-парад в Перми. Уведомления о проведении двух митингов и одного шествия были поданы в городскую думу в октябре 2017 года. Целью заявленных мероприятий было привлечение внимания к проблемам сексуальных меньшинств.
Однако депутаты решили им отказать, сославшись на закон о защите детей от информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. После этого в Ленинский районный суд был направлен иск к Пермской городской Думе.
* Движение признано экстремистским в России.