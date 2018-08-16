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Posted 16 августа 2018, 14:17

Published 16 августа 2018, 14:17

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Председателем пермского горизбиркома назначен Игорь Алаев

Председателем пермского горизбиркома назначен Игорь Алаев

16 августа 2018, 14:17
Фото: Properm.ru.
Первое заседание комиссии запланировано на 27 августа.

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение назначить на должность председателя пермского горизбиркома кандидатуру Игоря Алаева. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Как объяснил принятое решение председатель крайизбиркома Игорь Вагин, Игорь Алаев показал себя эффективным руководителем и успешно проявил себя при организации выборного цикла 2016–2018 годов. Также он находится в тесном взаимодействии с территориальными комиссиями города Перми, в том числе в межвыборный период. По прогнозу эксперта, будучи членом краевой избирательной комиссии, Игорь Алаев сможет обеспечить тесное взаимодействие городской комиссии с системой избирательных комиссий Пермского края.

Игорь Алаев года входил в разные составы избирательной комиссии Пермской области, а позднее — Пермского края с 1999. В период в 2005 по 2013 годы был заместителем председателя, а с 2013 года назначен председателем избирательной комиссии Перми.

Как пишет издание, полномочия действующего состава горизбиркома истекают 26 августа. Первое заседание комиссии состоится 27 августа.

#Политика#Избирком#Крайизбирком
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