Председателем пермского горизбиркома назначен Игорь Алаев

Как объяснил принятое решение председатель крайизбиркома Игорь Вагин, Игорь Алаев показал себя эффективным руководителем и успешно проявил себя при организации выборного цикла 2016–2018 годов. Также он находится в тесном взаимодействии с территориальными комиссиями города Перми, в том числе в межвыборный период. По прогнозу эксперта, будучи членом краевой избирательной комиссии, Игорь Алаев сможет обеспечить тесное взаимодействие городской комиссии с системой избирательных комиссий Пермского края.