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Posted 16 августа 2018, 17:52

Published 16 августа 2018, 17:52

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Житель Сылвы из-за сушки овощной ямы получил ожоги и лишился дома

Житель Сылвы из-за сушки овощной ямы получил ожоги и лишился дома

16 августа 2018, 17:52
Фото: Properm.ru.
На ликвидацию пожара ушло около часа.

В поселке Сылва 47-летний мужчина пострадал в результате сушки овощной ямы. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, инцидент произошел днем 15 августа в одном из домов на улице Гагарина.

Мужчина использовал газовоую горелку для того, чтобы просушить помещение. Во время сушки загорелся двухэтажный дом из бруса. К моменту прибытия пожарных загорелся гараж. Площадь горения составила 102 кв. метра.

В ликвидвции участвовали 28 человек, на тушение потребовалось около часа. Хозяин дома госпитализирован в одну из пермских больниц с ожогами тела 20%. В результате пожара дом сгорел.

#Происшествия
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