Житель Сылвы из-за сушки овощной ямы получил ожоги и лишился дома

Posted 16 августа 2018, 17:52
Published 16 августа 2018, 17:52
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В поселке Сылва 47-летний мужчина пострадал в результате сушки овощной ямы. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, инцидент произошел днем 15 августа в одном из домов на улице Гагарина.
Мужчина использовал газовоую горелку для того, чтобы просушить помещение. Во время сушки загорелся двухэтажный дом из бруса. К моменту прибытия пожарных загорелся гараж. Площадь горения составила 102 кв. метра.
В ликвидвции участвовали 28 человек, на тушение потребовалось около часа. Хозяин дома госпитализирован в одну из пермских больниц с ожогами тела 20%. В результате пожара дом сгорел.