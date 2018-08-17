Директора АО «Электромонтаж» обвиняют в невыплате зарплаты

Posted 17 августа 2018, 04:12
Published 17 августа 2018, 04:12
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Прокуратурой Свердловского района проведена проверка исполнения законодательства о соблюдении трудового законодательства в АО «Электромонтаж».
Директор организации, имея на счету средства, с июня 2017 года по апрель 2018 года не выплатил зарплату свои сотрудникам. Общий долг составил 2 млн рублей. Материалы проверки направлены в следственный отдел по Свердловскому району.
В отношении директора в АО «Электромонтаж» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.