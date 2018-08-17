properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2018, 04:12

Published 17 августа 2018, 04:12

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Директора АО «Электромонтаж» обвиняют в невыплате зарплаты

Директора АО «Электромонтаж» обвиняют в невыплате зарплаты

17 августа 2018, 04:12
Фото: Properm.ru.
Своим рабочим руководитель задолжал 2 млн рублей.

Прокуратурой Свердловского района проведена проверка исполнения законодательства о соблюдении трудового законодательства в АО «Электромонтаж».

Директор организации, имея на счету средства, с июня 2017 года по апрель 2018 года не выплатил зарплату свои сотрудникам. Общий долг составил 2 млн рублей. Материалы проверки направлены в следственный отдел по Свердловскому району.

В отношении директора в АО «Электромонтаж» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика