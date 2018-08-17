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Posted 17 августа 2018, 14:07

Published 17 августа 2018, 14:07

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

На шоссе Космонавтов появится храм в честь Иверской иконы Божьей матери

На шоссе Космонавтов появится храм в честь Иверской иконы Божьей матери

17 августа 2018, 14:07
Фото: Properm.ru.
Проект одобрен на заседании Градостроительного совета при главе города.

В Дзержинском районе Перми появится храм в честь Иверской иконы Божьей матери. Сегодня, 17 августа, проект одобрили на заседании Градостроительного совета при главе города, пишет «NewsKo».

Территория под храм составляет площадь 1,1 тыс. кв.метров. Высота здания достигнет 22 метров, ширина — 19 метров. Здание псостроят на участке по адресу: ш. Космонавтов, 48

Городская комиссия по землепользованию и застройке уже одобрила смену зонирования на «культовые здания и сооружения». О сроках возведения храма пока не сообщается.

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