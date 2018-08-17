Пешеходную улицу Пермскую откроют для автомобилей

Posted 17 августа 2018, 13:20
Published 17 августа 2018, 13:20
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Пешеходную часть улицы Пермской от перекрестка с Газеты Звезда до Комсомольского проспекта вновь откроют для автотранспорта, сообщает «NewsKo». Решение об этом приняли на заседании Градостроительного совета при главе Перми сегодня, 17 августа.
Концепцию разработал «Институт территориального планирования». Согласно проекту часть улицы должна быть «с успокоенным односторонним движением» в сторону Комсомольского проспекта. По данным издания, проезжая часть будет составлять три с половиной метра в ширину, длина пешеходной — 21,5 метра.
Предполагается, что в выходные и праздничные дни движение автомобилей будет полностью перекрываться, и улица снова будет только пешеходной.
В будущем планируется продлить «смешанный» вариант до Разгуляя. Вариант полностью открытый для транспорта плох тем, что улица может превратиться «в сплошную парковку», считает директор «Института территориального планирования" Елена Ермолина. Однако по мнению экспертов «смешанный» вариант также рискует закончиться парковками. Для этого предложено на Пермской ввести отдельную зону платной парковки с повышенной ценой.
Члены градсовета одобрили концепцию, но указали на необходимость доработки деталей проекта. Этот вариант является тестовым, после его внедрения будет произведен дополнительный анализ его эффективности. В случае неудачи, к рассмотрению вернут вариант с полностью открытым автодвижением.