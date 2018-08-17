Пешеходную улицу Пермскую откроют для автомобилей

В будущем планируется продлить «смешанный» вариант до Разгуляя. Вариант полностью открытый для транспорта плох тем, что улица может превратиться «в сплошную парковку», считает директор «Института территориального планирования" Елена Ермолина. Однако по мнению экспертов «смешанный» вариант также рискует закончиться парковками. Для этого предложено на Пермской ввести отдельную зону платной парковки с повышенной ценой.