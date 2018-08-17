В Осинском районе нашли тело кандидата в депутаты местной думы

Posted 17 августа 2018, 11:47
Published 17 августа 2018, 11:47
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сегодня, 17 августа, в акватории реки Тулва в районе села Горы Осинского района было обнаружено тело пожилого мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, погибший - 64-летний кандидат в депутаты Осинской городской Думы, который пропал без вести во время заплыва в реках Тулва и Камы, проводившегося на фестивале, приуроченном ко дню рождения Витуса Беринга. При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что мужчина стал жертвой насильственного преступления, не обнаружено.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. При этом проверяется соблюдение организаторами правил безопасности при проведении мероприятия.