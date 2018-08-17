В Осинском районе нашли тело кандидата в депутаты местной думы

По предварительным данным, погибший - 64-летний кандидат в депутаты Осинской городской Думы, который пропал без вести во время заплыва в реках Тулва и Камы, проводившегося на фестивале, приуроченном ко дню рождения Витуса Беринга. При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что мужчина стал жертвой насильственного преступления, не обнаружено.