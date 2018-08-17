В ожоговом центре в Перми скончалась одна из пострадавших при пожаре на заводе «Урал»

Posted 17 августа 2018, 12:21
Published 17 августа 2018, 12:21
Modified 1 марта 2023, 13:32
Updated 1 марта 2023, 13:32
Одна из пострадавших во время пожара на соликамском заводе «Урал» скончалась в краевом ожоговом центре. Об этом сообщает «Рифей-Пермь». Вторая пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Пожаром на заводе «Урал» заинтересовался Следственный комитет и начал расследование по данному факту. ЧП произошло 14 августа. Женщины получили ожоги 80% тела.
Как вчера, 16 августа, сообщала пресс-служба Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ). Сейчас на заводе работают криминалисты, изымается документация. Следователи проводят допросы сотрудников, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Предприятие занимается выполнением гособоронзаказа — производит порох для минометов и гранатометов, пороховые заряды для катапультных кресел самолетов.