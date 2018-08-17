В Перми коллекторы избили артистку Пермского театра оперы и балета

После того как неизвестные мужчины, наконец, покинули помещение и вышли из дома, женщина вызвала полицию и последовала за ними, чтобы снять на телефон все угрозы. На такие действия один из коллекторов отреагировал агрессивно и набросился на женщину, избив ее на глазах у прохожих. Мужчина нанес несколько ударов в лицо, сломал женщине очки и брекеты. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.