В Перми коллекторы избили артистку Пермского театра оперы и балета

Posted 17 августа 2018, 15:17
Published 17 августа 2018, 15:17
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Артистка хора Пермского театра оперы и балета Валерия Лебедева стала жертвой нападения коллекторов, сообщает Рифей-Пермь. Неизвестные мужчины пришли к артистке домой и стали требовать у нее денег.
По словам актрисы, коллекторы искали женщину по имени Светлана. Хозяйка квартиры объяснила, что женщина с таким именем здесь не живет, а сама она никаких кредитов не брала.
После того как неизвестные мужчины, наконец, покинули помещение и вышли из дома, женщина вызвала полицию и последовала за ними, чтобы снять на телефон все угрозы. На такие действия один из коллекторов отреагировал агрессивно и набросился на женщину, избив ее на глазах у прохожих. Мужчина нанес несколько ударов в лицо, сломал женщине очки и брекеты. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.