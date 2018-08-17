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Posted 17 августа 2018, 15:17

Published 17 августа 2018, 15:17

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Перми коллекторы избили артистку Пермского театра оперы и балета

В Перми коллекторы избили артистку Пермского театра оперы и балета

17 августа 2018, 15:17
Фото: Properm.ru.
Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Артистка хора Пермского театра оперы и балета Валерия Лебедева стала жертвой нападения коллекторов, сообщает Рифей-Пермь. Неизвестные мужчины пришли к артистке домой и стали требовать у нее денег.

По словам актрисы, коллекторы искали женщину по имени Светлана. Хозяйка квартиры объяснила, что женщина с таким именем здесь не живет, а сама она никаких кредитов не брала.

После того как неизвестные мужчины, наконец, покинули помещение и вышли из дома, женщина вызвала полицию и последовала за ними, чтобы снять на телефон все угрозы. На такие действия один из коллекторов отреагировал агрессивно и набросился на женщину, избив ее на глазах у прохожих. Мужчина нанес несколько ударов в лицо, сломал женщине очки и брекеты. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Коллекторы#Побои
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