В Перми начался суд над экс-директором ЗиДа Егором Заворохиным. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Posted 17 августа 2018, 09:59
Published 17 августа 2018, 09:59
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Дзержинском районном суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (ЗиД) Егора Заворохина, а также бизнесменов Дениса и Максима Овчинниковых.
Егор Заворохин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, одно из преступлений он совершил в вместе с Денисом и Максимом Овчинниковыми при пособничестве гендиректора ООО «Энергоресурс» Андрея Масалкина, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Организатором преступления следствие называет Дениса Овчинникова. По его плану Масалкин внес изменения в приборы учета, которые стали отображать завышенные показания о поставках теплоэнергии на завод. Подделкой документации занимался Максим Овчинников. Роль Заворохина — подписание актов со стороны завода и перевод денег на счет «Энергоресурса». Всего по документам завод получил услуг на сумму 207,7 млн рублей, а фактически предприятие получило их на 65,8 млн рублей. Общая сумма хищения более 143 млн рублей.
Денис и Максим Овчинниковы и Егор Заворохин вину не признали. Однако Масалкин стал сотрудничать с прокуратурой. В результате 3 апреля 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. руб.
В ходе следующих заседаний суд намерен допросить свидетелей по делу. В случае обвинительного приговора Заворохину грозит до 10 лет лишения свободы.