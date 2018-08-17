В Перми начался суд над экс-директором ЗиДа Егором Заворохиным. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Организатором преступления следствие называет Дениса Овчинникова. По его плану Масалкин внес изменения в приборы учета, которые стали отображать завышенные показания о поставках теплоэнергии на завод. Подделкой документации занимался Максим Овчинников. Роль Заворохина — подписание актов со стороны завода и перевод денег на счет «Энергоресурса». Всего по документам завод получил услуг на сумму 207,7 млн рублей, а фактически предприятие получило их на 65,8 млн рублей. Общая сумма хищения более 143 млн рублей.