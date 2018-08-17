properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа 2018, 09:59

Published 17 августа 2018, 09:59

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Перми начался суд над экс-директором ЗиДа Егором Заворохиным. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Перми начался суд над экс-директором ЗиДа Егором Заворохиным. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

17 августа 2018, 09:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
На следующем заседании будут заслушаны показания свидетелей. Обвиняемые свою вину не признают.

В Дзержинском районном суде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (ЗиД) Егора Заворохина, а также бизнесменов Дениса и Максима Овчинниковых.

Егор Заворохин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, одно из преступлений он совершил в вместе с Денисом и Максимом Овчинниковыми при пособничестве гендиректора ООО «Энергоресурс» Андрея Масалкина, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Организатором преступления следствие называет Дениса Овчинникова. По его плану Масалкин внес изменения в приборы учета, которые стали отображать завышенные показания о поставках теплоэнергии на завод. Подделкой документации занимался Максим Овчинников. Роль Заворохина — подписание актов со стороны завода и перевод денег на счет «Энергоресурса». Всего по документам завод получил услуг на сумму 207,7 млн рублей, а фактически предприятие получило их на 65,8 млн рублей. Общая сумма хищения более 143 млн рублей.

Денис и Максим Овчинниковы и Егор Заворохин вину не признали. Однако Масалкин стал сотрудничать с прокуратурой. В результате 3 апреля 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. руб.

В ходе следующих заседаний суд намерен допросить свидетелей по делу. В случае обвинительного приговора Заворохину грозит до 10 лет лишения свободы.

Главная новость по теме
Как страна потеряла завод. 12 лет банкротства ЗиД
#Происшествия#Кругом обман#Зид
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика