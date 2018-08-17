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Posted 17 августа 2018, 03:14

Published 17 августа 2018, 03:14

Modified 1 марта 2023, 13:32

Updated 1 марта 2023, 13:32

В трех районах Перми частично отключат водоснабжение

В трех районах Перми частично отключат водоснабжение

17 августа 2018, 03:14
Фото: Properm.ru.
«Новогор-Прикамье» будет проводить аварийно-восстановительные работы.

18 и 19 августа в трех районах Перми (Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском) будет частично отключено водоснабжение.

18 августа с 9:30 до 19:30 без воды останутся дома №6, 7 и 8 по ул. Осинская и №72 и 74 по ул. Советская. В этот же день с 10:00 до 19:00 часов отключение произойдет в Мотовилихе. Воды не будет в домах:

  • ул. Ивана Франко 43, 45, 47, 49, 51;
  • ул. Иньвенская, 13, 17;
  • ул. Мечникова, 61;
  • ул. Новгородская 1-я, 25;
  • ул. Новгородская 2-я, 10;
  • ул. Новгородская 3-я, 1;
  • ул. Новгородская 4-я, 3;
  • ул. Новгородская 5-я, 9;
  • ул. Целинная, 6, 11, 13, 15.

19 августа с 9:00 до 17:00 часов без воды будут дома №15 и 23 по ул. Усурийская. Как сообщает «Новогор-Прикамье», причина всех отключений — аварийно-восстановительные работы.

#Происшествия
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