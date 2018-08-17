В трех районах Перми частично отключат водоснабжение

18 августа с 9:30 до 19:30 без воды останутся дома №6, 7 и 8 по ул. Осинская и №72 и 74 по ул. Советская. В этот же день с 10:00 до 19:00 часов отключение произойдет в Мотовилихе. Воды не будет в домах: