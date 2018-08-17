Власти Прикамья придумали, на что потратить штрафы автомобилистов

Планируется, что с 1 января 2019 года доходы за нарушение правил дорожного движения станут целевыми и могут быть использованы только на финансирование дорожной деятельности, ремонт и строительство местных и региональных дорог. Сейчас штрафы, полученные, например, за неоплату парковки поступают в общий «котел».