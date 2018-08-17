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Posted 17 августа 2018, 11:23

Published 17 августа 2018, 11:23

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Власти Прикамья придумали, на что потратить штрафы автомобилистов

Власти Прикамья придумали, на что потратить штрафы автомобилистов

17 августа 2018, 11:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Теперь доходы будут использовать на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут перечисляться в дорожный фонд Прикамья. Такую инициативу губернатора Максима Решетникова поддержали депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении.

Планируется, что с 1 января 2019 года доходы за нарушение правил дорожного движения станут целевыми и могут быть использованы только на финансирование дорожной деятельности, ремонт и строительство местных и региональных дорог. Сейчас штрафы, полученные, например, за неоплату парковки поступают в общий «котел».

По предварительной оценке, реформа позволит увеличить дорожный бюджет примерно на 800 млн рублей дополнительно.

#Авто#Пермские дороги#Заксобрание
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