Власти Прикамья придумали, на что потратить штрафы автомобилистов

Posted 17 августа 2018, 11:23
Published 17 августа 2018, 11:23
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут перечисляться в дорожный фонд Прикамья. Такую инициативу губернатора Максима Решетникова поддержали депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении.
Планируется, что с 1 января 2019 года доходы за нарушение правил дорожного движения станут целевыми и могут быть использованы только на финансирование дорожной деятельности, ремонт и строительство местных и региональных дорог. Сейчас штрафы, полученные, например, за неоплату парковки поступают в общий «котел».
По предварительной оценке, реформа позволит увеличить дорожный бюджет примерно на 800 млн рублей дополнительно.