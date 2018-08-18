Более 30 домов остались без воды из-за аварии во время капремонта улицы Уральской

Во время капитального ремонта дороги на перекрестке улиц Уральская и Розалии Землячки произошла коммунальная авария. В 10:20 от водоснабжения были отключены более 30 домов. Как сообщает «Новогор-Прикамье», требуется санация участка водовода диаметром 600 мм.