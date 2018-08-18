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Posted 18 августа 2018, 15:09

Published 18 августа 2018, 15:09

Modified 1 марта 2023, 13:31

Updated 1 марта 2023, 13:31

Более 30 домов остались без воды из-за аварии во время капремонта улицы Уральской

Более 30 домов остались без воды из-за аварии во время капремонта улицы Уральской

18 августа 2018, 15:09
Фото: Properm.ru.
Также из-за ЧП начались перебои с водоснабжением во всем микрорайоне «Рабочий поселок» и трех медицинских учреждениях.

Во время капитального ремонта дороги на перекрестке улиц Уральская и Розалии Землячки произошла коммунальная авария. В 10:20 от водоснабжения были отключены более 30 домов. Как сообщает «Новогор-Прикамье», требуется санация участка водовода диаметром 600 мм.

Без воды остались дома:

  • ул. Уральская, 74, 76 (ЦТП), 76а, 78 (техникум Славянова), 78а, 78/1, 80, 80а, 82, 84, 86а, 88, 88а (ЦТП), 88 б, 102, 103, 104;
  • ул. Веры Фигнер, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 13;
  • ул. Авиационная, 5, 51;
  • ул. Циолковского, 4, 4 б, 5;
  • ул. Морская,6;
  • ул. Металлургов, 9, 10;
  • ул. Братьев Вагановых, 11.

Также из-за ЧП начались перебои с водоснабжением во всем микрорайоне «Рабочий поселок», ГКБ №4, поликлинике №4 и городской детской больнице №13.

#Происшествия
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