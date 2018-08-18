Минприроды Прикамья не следило за свалками в особо охраняемых природных территориях вблизи Усть-Качки

Также ведомство обнаружило, что на особо охраняемой природной территории расположили кладбище. По мнению прокуратуры обнаруженные факты говорят о том, что министерство не осуществляло необхоимый контроль. В Минприроды Прикамья было направлено представление об устранении нарушений.