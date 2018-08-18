Минприроды Прикамья не следило за свалками в особо охраняемых природных территориях вблизи Усть-Качки

Posted 18 августа 2018, 06:35
Published 18 августа 2018, 06:35
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Пермской межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
«При осмотре ландшафтного природного резервата «За Гранью (Кедровое) болото», ботанического памятника природы «Липогорский», охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский», выявлены факты загрязнения указанных территорий твердыми коммунальными отходами, образования несанкционированных свалок», — сообщает пресс-служба ведомства,
Также ведомство обнаружило, что на особо охраняемой природной территории расположили кладбище. По мнению прокуратуры обнаруженные факты говорят о том, что министерство не осуществляло необхоимый контроль. В Минприроды Прикамья было направлено представление об устранении нарушений.