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Posted 18 августа 2018, 06:35

Published 18 августа 2018, 06:35

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Минприроды Прикамья не следило за свалками в особо охраняемых природных территориях вблизи Усть-Качки

Минприроды Прикамья не следило за свалками в особо охраняемых природных территориях вблизи Усть-Качки

18 августа 2018, 06:35
Фото: Properm.ru.
В адрес министерства прокуратура направила представление об устранении нарушений.

Пермской межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«При осмотре ландшафтного природного резервата «За Гранью (Кедровое) болото», ботанического памятника природы «Липогорский», охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский», выявлены факты загрязнения указанных территорий твердыми коммунальными отходами, образования несанкционированных свалок», — сообщает пресс-служба ведомства,

Также ведомство обнаружило, что на особо охраняемой природной территории расположили кладбище. По мнению прокуратуры обнаруженные факты говорят о том, что министерство не осуществляло необхоимый контроль. В Минприроды Прикамья было направлено представление об устранении нарушений.

#Происшествия
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