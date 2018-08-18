Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать, покупать и хранить грибы

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что потреблять в пищу грибы стоит тем, у кого нет проблем с пищеварением — в грибах содержится много клетчатки, которая не переваривается и затрудняет доступ к пищеварительным сокам. По данным ведомства, в России ежегодно регистрируется порядка около тысячи пострадавших от отравления грибами, из них около 30 случаев заканчиваются смертью.