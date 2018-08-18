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Posted 18 августа 2018, 11:22

Published 18 августа 2018, 11:22

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать, покупать и хранить грибы

Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать, покупать и хранить грибы

18 августа 2018, 11:22
Фото: Properm.ru.
В России ежегодно регистрируется порядка около тысячи пострадавших от отравления грибами, из них около 30 случаев заканчиваются смертью.

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте «правила грибника». Ведомство рассказало как нужно собирать, хранить и покупать грибы. Чтобы предупредить отравление, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:

  • собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;
  • собирать грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими;
  • собирать только хорошо знакомые виды грибов;
  • срезать каждый гриб с целой ножкой.

«Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали», — советуют специалисты ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что потреблять в пищу грибы стоит тем, у кого нет проблем с пищеварением — в грибах содержится много клетчатки, которая не переваривается и затрудняет доступ к пищеварительным сокам. По данным ведомства, в России ежегодно регистрируется порядка около тысячи пострадавших от отравления грибами, из них около 30 случаев заканчиваются смертью.

#Общество#Роспотребнадзор
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