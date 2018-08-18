Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать, покупать и хранить грибы

Posted 18 августа 2018, 11:22
Published 18 августа 2018, 11:22
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте «правила грибника». Ведомство рассказало как нужно собирать, хранить и покупать грибы. Чтобы предупредить отравление, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:
«Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали», — советуют специалисты ведомства.
Также в Роспотребнадзоре отмечают, что потреблять в пищу грибы стоит тем, у кого нет проблем с пищеварением — в грибах содержится много клетчатки, которая не переваривается и затрудняет доступ к пищеварительным сокам. По данным ведомства, в России ежегодно регистрируется порядка около тысячи пострадавших от отравления грибами, из них около 30 случаев заканчиваются смертью.