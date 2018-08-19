Невидимый пикет. На акцию в поддержку курса руководства страны никто не пришел

Posted 19 августа 2018, 06:31
Published 19 августа 2018, 06:31
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
На акцию в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины» никто не пришел. Пикет, согласованный городскими властями, должен был пройти сегодня, 19 августа, на площадке перед монументом «Героям фронта и тыла от благодарных потомков». Организатором несостоявшейся акции является некий гражданин Суздальцев.
Ранее на это время на эту площадку заявлялись активисты ОГрА, однако им отказали в проведении здесь митинга на основании того, что здесь запланировано проведение культурно-досугового мероприятия. Оппозиционерам предложили провести свою акцию не в центре города, а на площадке в Парке камней.
15 августа Ленинский районный суд признал решение администрации Перми незаконным и обязал повторно рассмотреть заявку Петра Петрова (ОГрА). 16 августа обращение активиста было рассмотрено повторно, но оппозиционный митинг вновь было предложено провести не в центре города. На этот раз причиной стало уведомление о проведении пикета в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины».