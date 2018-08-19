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Posted 19 августа 2018, 06:31

Published 19 августа 2018, 06:31

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Невидимый пикет. На акцию в поддержку курса руководства страны никто не пришел

Невидимый пикет. На акцию в поддержку курса руководства страны никто не пришел

19 августа 2018, 06:31
Фото: Properm.ru.
Организаторы в уведомлении о проведении публичного мероприятия указали, что в пикете примут участие до 350 человек.

На акцию в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины» никто не пришел. Пикет, согласованный городскими властями, должен был пройти сегодня, 19 августа, на площадке перед монументом «Героям фронта и тыла от благодарных потомков». Организатором несостоявшейся акции является некий гражданин Суздальцев.

Ранее на это время на эту площадку заявлялись активисты ОГрА, однако им отказали в проведении здесь митинга на основании того, что здесь запланировано проведение культурно-досугового мероприятия. Оппозиционерам предложили провести свою акцию не в центре города, а на площадке в Парке камней.

15 августа Ленинский районный суд признал решение администрации Перми незаконным и обязал повторно рассмотреть заявку Петра Петрова (ОГрА). 16 августа обращение активиста было рассмотрено повторно, но оппозиционный митинг вновь было предложено провести не в центре города. На этот раз причиной стало уведомление о проведении пикета в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины».

Продолжение истории:
Почему никто не пришел на пикет? Отвечают администрация и организатор мероприятия
#Политика#Мнения#Пикет
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