Невидимый пикет. На акцию в поддержку курса руководства страны никто не пришел

Ранее на это время на эту площадку заявлялись активисты ОГрА, однако им отказали в проведении здесь митинга на основании того, что здесь запланировано проведение культурно-досугового мероприятия. Оппозиционерам предложили провести свою акцию не в центре города, а на площадке в Парке камней.