Почему никто не пришел на пикет? Отвечают администрация и организатор мероприятия

Posted 19 августа 2018, 13:38
Published 19 августа 2018, 13:38
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
19 августа в Перми на площадке перед монументом «Героям фронта и тыла от благодарных потомков» должен был состояться пикет в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины». Однако на акцию, которая была согласована городскими властями и должна была пройти с 7:00 до 12:00 никто не пришел.
Около 16:00 в редакцию Properm.ru обратились из пресс-службы администрации Перми и объяснили почему так произошло.
Мы попросили администрацию города предоставить уведомление, которое поступило от организаторов пикета и примерно через час нам его действительно скинули. Заявление Романа Суздальцева подписано субботой, 18 августа. Отметим, что суббота это нерабочий день.
Журналисту Properm.ru удалось связаться с организатором пикета по телефону. Как объяснил молодой человек, пикет не получилось провести потому, что он «был слишком занят». По словам Романа Суздальцева, сегодня к нему приехал друг из Санкт-Петербурга у которого вчера, 18 августа, была свадьба и сегодня они отмечают второй день.
— Вы же не один планировали проводить пикет? Почему не вышли остальные?
— Все равно я как бы организатор, я пришел к выводу, то что я пока что не буду проводить и дождусь того времени, когда буду менее занят и проведу уже тогда.
— Когда вы планируете его провести теперь?
— На данный момент я прямо сейчас нахожусь на свадьбе, поэтому я собственно об этом и не думаю. Как только будет свободное время и я пойму, что имеется такая возможность и необходимость мы проведем это мероприятие.
— Понял. Почему вы решили провести этот пикет?
— Ну, скорее какой-то душевный позыв. Я просто посчитал нужным его провести именно сейчас.
— Почему?
— Просто так вот захотелось.
— У вас очень странно звучит название мероприятия: «В поддержку курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины». Это что значит?
— Это значит ровно то, что вы и сказали: поддержка курса руководства нашей страны, направленнного на достижение суверенитета нашей Родины.
— Я правильно понимаю, что сейчас у нашей Родины нет суверенитета?
— Эээ. нет.
— А как тогда понять это?
— Отстаивание интересов нашей страны, нашего государства и защиты ее суверенитета…
— Когда вы узнали, что к вам приезжает друг?
— Несколько дней назад.
— И вы сразу уведомили администрацию об отмене мероприятия?
— Нет. Я, к сожалению, спохватился слишком поздно потому, что я в датах чуть-чуть ошибся. Предполагал, что свадьба будет, точнее отмечать свадьбу будут чуть-чуть позже и поэтому уведомил, к сожалению, только вчера. Извините пожалуйста, меня ждут друзья уже.
По информации Properm.ru сотрудники правоохранительных органов также ждали проведение публичного мероприятия и были проинформированы сегодня (19 августа) утром городской администрацией, что пикет все-таки состоится.