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Posted 19 августа 2018, 13:38

Published 19 августа 2018, 13:38

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Почему никто не пришел на пикет? Отвечают администрация и организатор мероприятия

Почему никто не пришел на пикет? Отвечают администрация и организатор мероприятия

19 августа 2018, 13:38
Фото: Properm.ru.
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FAQ
Мероприятие на 350 человек, которое планировалось провести сегодня, 19 августа, на эспланаде не состоялось из-за свадьбы друга организатора пикета. В администрации города нам рассказали, что об отмене молодой человек уведомил их еще вчера. Однако еще сегодня утром сотрудники правоохранительных органов ждали проведения мероприятия.

19 августа в Перми на площадке перед монументом «Героям фронта и тыла от благодарных потомков» должен был состояться пикет в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины». Однако на акцию, которая была согласована городскими властями и должна была пройти с 7:00 до 12:00 никто не пришел.

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Невидимый пикет. На акцию в поддержку курса руководства страны никто не пришел

Около 16:00 в редакцию Properm.ru обратились из пресс-службы администрации Перми и объяснили почему так произошло.

Администрация Перми: — Организатор акции в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины» уведомил администрацию Перми об отмене проведения ранее заявленного публичного мероприятия.

Мы попросили администрацию города предоставить уведомление, которое поступило от организаторов пикета и примерно через час нам его действительно скинули. Заявление Романа Суздальцева подписано субботой, 18 августа. Отметим, что суббота это нерабочий день.

Журналисту Properm.ru удалось связаться с организатором пикета по телефону. Как объяснил молодой человек, пикет не получилось провести потому, что он «был слишком занят». По словам Романа Суздальцева, сегодня к нему приехал друг из Санкт-Петербурга у которого вчера, 18 августа, была свадьба и сегодня они отмечают второй день.

— Вы же не один планировали проводить пикет? Почему не вышли остальные?

— Все равно я как бы организатор, я пришел к выводу, то что я пока что не буду проводить и дождусь того времени, когда буду менее занят и проведу уже тогда.

— Когда вы планируете его провести теперь?

— На данный момент я прямо сейчас нахожусь на свадьбе, поэтому я собственно об этом и не думаю. Как только будет свободное время и я пойму, что имеется такая возможность и необходимость мы проведем это мероприятие.

— Понял. Почему вы решили провести этот пикет?

— Ну, скорее какой-то душевный позыв. Я просто посчитал нужным его провести именно сейчас.

— Почему?

— Просто так вот захотелось.

— У вас очень странно звучит название мероприятия: «В поддержку курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины». Это что значит?

— Это значит ровно то, что вы и сказали: поддержка курса руководства нашей страны, направленнного на достижение суверенитета нашей Родины.

— Я правильно понимаю, что сейчас у нашей Родины нет суверенитета?

— Эээ. нет.

— А как тогда понять это?

— Отстаивание интересов нашей страны, нашего государства и защиты ее суверенитета…

— Когда вы узнали, что к вам приезжает друг?

— Несколько дней назад.

— И вы сразу уведомили администрацию об отмене мероприятия?

— Нет. Я, к сожалению, спохватился слишком поздно потому, что я в датах чуть-чуть ошибся. Предполагал, что свадьба будет, точнее отмечать свадьбу будут чуть-чуть позже и поэтому уведомил, к сожалению, только вчера. Извините пожалуйста, меня ждут друзья уже.

По информации Properm.ru сотрудники правоохранительных органов также ждали проведение публичного мероприятия и были проинформированы сегодня (19 августа) утром городской администрацией, что пикет все-таки состоится.

#Политика#Спецпроекты#Мнения#FAQ#Пикет
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