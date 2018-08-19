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Posted 19 августа 2018, 08:30

Published 19 августа 2018, 08:30

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Теодор Курентзис может стать почетным гражданином Пермского края

Теодор Курентзис может стать почетным гражданином Пермского края

19 августа 2018, 08:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Курентзис
Предложение о присвоении почетного звания рассмотрит на следующей неделе комитет гордумы.

Художественный руководитель театра оперы и балета Теодор Курентзис может получить звание «Почетный гражданин Пермского края». Во вторник, 21 августа, это предложение рассмотрит комитет по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы.

На заседании также будет рассматриваться вопрос о присвоении аналогичного звания главному дирижеру губернского оркестра Евгению Тверетинову и ректору Пермского медуниверситета, депутату Заксобрания Ирине Корюкиной.

В повестку заседания также вошли вопросы о награждении почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» председателя контрольно-счетной палаты Перми Марии Батуевой и награждении почетной грамотой пермского поэта, члена Союза писателей России Игоря Тюленева.

#Афиша#Курентзис#Дума
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