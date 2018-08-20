ФАС нашла нарушения в документации конкурса по отбору оператора по обращению с ТКО

Posted 20 августа 2018, 17:35
Published 20 августа 2018, 17:35
Modified 24 декабря 2024, 18:38
Updated 24 декабря 2024, 18:38
Федеральная антимономольная служба России рассмотрела жалобу пермской компании по сбору и транспортировке отходов ООО «ЭКОЛ». Предметом жалобы стал конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Как пишет «Ъ-Прикамье», в жалобе руководство компании ссылалось на ограничение круга участников и нарушение их права и законных интересов. В пресс-службе ФАС изданию пояснили, что доводы жалобы признаны частично обоснованными. Организатору торгов выдано предписание о необходимости внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приема заявок.
Региональная служба по тарифам объявила конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в конце июля. Согласно конкурсной документации, соглашение заключается на десять лет. Максимальная стоимость услуг регионального оператора — 2,9 млрд рублей в год.