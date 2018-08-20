ФАС нашла нарушения в документации конкурса по отбору оператора по обращению с ТКО

Как пишет «Ъ-Прикамье», в жалобе руководство компании ссылалось на ограничение круга участников и нарушение их права и законных интересов. В пресс-службе ФАС изданию пояснили, что доводы жалобы признаны частично обоснованными. Организатору торгов выдано предписание о необходимости внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приема заявок.