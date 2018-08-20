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Posted 20 августа 2018, 08:17

Published 20 августа 2018, 08:17

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

ФСБ задержало замруководителя следственного отдела СКР по Пермскому району

ФСБ задержало замруководителя следственного отдела СКР по Пермскому району

20 августа 2018, 08:17
Фото: Properm.ru.
Сюжет
ФСБ
Эдгара Саркисяна арестовали во время планируемой передачи денег. Сейчас он находится под стражей.

Сотрудники пермского управления ФСБ и СУ СКР по Пермскому краю, задержали первого заместителя руководителя следственного отдела СКР по Пермском району майора юстиции Эдгара Саркисяна. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Как сообщает «Ъ-Прикамье», следователи арестовали в прошлую пятницу, 17 августа. По данным издания, Саркисян в течение нескольких недель вымогал 10 млн рублей у предпринимателя. Бизнесмен обратился с заявлением в ФСБ. После чего все переговоры следователя с предпринимателем фиксировались при помощи скрытой техники.

Эдгара Саркисяна задержали во время планируемой передачи денег. После ареста ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

#Происшествия#ФСБ#Взятка
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