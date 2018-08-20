ФСБ задержало замруководителя следственного отдела СКР по Пермскому району

Как сообщает «Ъ-Прикамье», следователи арестовали в прошлую пятницу, 17 августа. По данным издания, Саркисян в течение нескольких недель вымогал 10 млн рублей у предпринимателя. Бизнесмен обратился с заявлением в ФСБ. После чего все переговоры следователя с предпринимателем фиксировались при помощи скрытой техники.