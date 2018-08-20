Сотрудник автосервиса взял покататься машину клиента и попал в аварию

Пермская полиция задержала 27-летнего пермяка, который подозревается в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. В один из вечеров сотрудник автосервиса в Свердловском районе решил прокатиться на машине, которую владелец оставил в мастерской для кузовного ремонта.