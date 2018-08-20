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Posted 20 августа 2018, 11:48

Published 20 августа 2018, 11:48

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Чечне неизвестные напали с ножами на отделение полиции. Двое полицейских ранены

В Чечне неизвестные напали с ножами на отделение полиции. Двое полицейских ранены

20 августа 2018, 11:48
Фото: Properm.ru.
Российские СМИ сообщают сразу о двух нападениях на полицейских сегодня утром.

В Чечне двое неизвестных напали на отделение полиции с ножами. В результате двое полицейских были ранены, нападавшие убиты. Об этом сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось сегодня около 10 часов утра в городе Шали в 30 километрах от Грозного.

Источники РИА Новости сообщают, что это не единственное нападение на полицейских, произошедшее в Чечне сегодня утром. В Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева неизвестные открыли огонь по полицейским. Один из них погиб на месте.

#Происшествия
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