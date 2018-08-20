В Чечне неизвестные напали с ножами на отделение полиции. Двое полицейских ранены

Posted 20 августа 2018, 11:48
Published 20 августа 2018, 11:48
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Чечне двое неизвестных напали на отделение полиции с ножами. В результате двое полицейских были ранены, нападавшие убиты. Об этом сообщает РИА Новости.
Происшествие случилось сегодня около 10 часов утра в городе Шали в 30 километрах от Грозного.
Источники РИА Новости сообщают, что это не единственное нападение на полицейских, произошедшее в Чечне сегодня утром. В Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева неизвестные открыли огонь по полицейским. Один из них погиб на месте.