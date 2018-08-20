В октябре в пермском аэропорту откроется Duty Free

Posted 20 августа 2018, 12:54
Published 20 августа 2018, 12:54
Modified 1 марта 2023, 13:30
Updated 1 марта 2023, 13:30
Магазин Duty Free откроется в пермском аэропорту в октябре. Как сообщает Business Class, сейчас оператор ООО «Урал Дьюти Фри» занимается оформлением документов. Ранее компания управляла магазином беспошлинной торговли в старом терминале аэропорта.
По условиям договора организация получила в новом терминале «Большое Савино» два помещения для размещения магазина — площадью 50 кв. метров на первом этаже и площадью 150 кв. метров — на втором.