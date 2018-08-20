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Posted 20 августа 2018, 12:54

Published 20 августа 2018, 12:54

Modified 1 марта 2023, 13:30

Updated 1 марта 2023, 13:30

В октябре в пермском аэропорту откроется Duty Free

В октябре в пермском аэропорту откроется Duty Free

20 августа 2018, 12:54
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Всего будет два отдела - площадью 50 кв.м на первом этаже и площадью 150 кв.м - на втором.

Магазин Duty Free откроется в пермском аэропорту в октябре. Как сообщает Business Class, сейчас оператор ООО «Урал Дьюти Фри» занимается оформлением документов. Ранее компания управляла магазином беспошлинной торговли в старом терминале аэропорта.

По условиям договора организация получила в новом терминале «Большое Савино» два помещения для размещения магазина — площадью 50 кв. метров на первом этаже и площадью 150 кв. метров — на втором.

#Общество#Аэропорт
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