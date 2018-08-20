В Прикамье местных чиновников заставили отремонтировать дорогу

Такое решение было принято после того, как работники прокуратуры провели визуальный осмотр дороги и пришли к выводу, что она не соответствует нормативному состоянию. Помимо того, что дорога была в колеях, просадках, на ней еще отсутствовали водоотводные каналы. Где-то дорога и вовсе разрушилась.