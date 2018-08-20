В Прикамье местных чиновников заставили отремонтировать дорогу

Posted 20 августа 2018, 09:53
Published 20 августа 2018, 09:53
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Кудымкарском районе прокуратура потребовала через суд построить дорогу к деревне Демина в срок до 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Такое решение было принято после того, как работники прокуратуры провели визуальный осмотр дороги и пришли к выводу, что она не соответствует нормативному состоянию. Помимо того, что дорога была в колеях, просадках, на ней еще отсутствовали водоотводные каналы. Где-то дорога и вовсе разрушилась.
По итогам проверки в адрес главы администрации Кудымкарского района было внесено представление с требованием привести автомобильную дорогу в нормативное состояние.
В суд было направлено исковое заявление о признании бездействия администрации района незаконным и возложении обязанности обеспечить подъезд к д. Демина в срок до 1 июля следующего года.