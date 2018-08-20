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Posted 20 августа 2018, 05:15

Published 20 августа 2018, 05:15

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Житель Чернушки пытался зарезать жену

Житель Чернушки пытался зарезать жену

20 августа 2018, 05:15
Фото: Properm.ru.
Потерпевшую госпитализировали с тяжелым ранением.

Вчера, 19 августа, в частном доме в Чернушке местный житель совершил преступление в отношении своей гражданской жены.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, 58-летний мужчина во время ссоры ударил ножом сожительницу. Женщину с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

#Происшествия
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