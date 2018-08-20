Житель Чернушки пытался зарезать жену

Posted 20 августа 2018, 05:15
Published 20 августа 2018, 05:15
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Вчера, 19 августа, в частном доме в Чернушке местный житель совершил преступление в отношении своей гражданской жены.
Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, 58-летний мужчина во время ссоры ударил ножом сожительницу. Женщину с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.
Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.