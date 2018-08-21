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Posted 21 августа 2018, 10:19

Published 21 августа 2018, 10:19

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Начальник участка шахты «Рудная» попался на взятках

Начальник участка шахты «Рудная» попался на взятках

21 августа 2018, 10:19
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Один из сотрудников более двух лет передавал ему деньги за дополнительные смены.

Следственный комитет расследует уголовное дело о коммерческом подкупе в АО «Сарановская шахта «Рудная» (ст 204 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ведомства, 52-летний житель поселка Койва с января 2016 по февраль 2018 года передавал начальнику своего участка деньги. Взамен тот назначал ему дополнительные работы и заработок. Мужчина работал контролером участка сторожевой службы. Всего он передал своему руководителю 223 тыс. рублей.

Поскольку мужчина сотрудничал со следствием и добровольно рассказал о преступлении, суд прекратил уголовное преследование. Однако расследование продолжается. Теперь под подозрением следствия находится начальник участка, бравший деньги у подчиненного.

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