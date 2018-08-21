Начальник участка шахты «Рудная» попался на взятках

Следственный комитет расследует уголовное дело о коммерческом подкупе в АО «Сарановская шахта «Рудная» (ст 204 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ведомства, 52-летний житель поселка Койва с января 2016 по февраль 2018 года передавал начальнику своего участка деньги. Взамен тот назначал ему дополнительные работы и заработок. Мужчина работал контролером участка сторожевой службы. Всего он передал своему руководителю 223 тыс. рублей.