Начальник участка шахты «Рудная» попался на взятках

Posted 21 августа 2018, 10:19
Published 21 августа 2018, 10:19
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Следственный комитет расследует уголовное дело о коммерческом подкупе в АО «Сарановская шахта «Рудная» (ст 204 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ведомства, 52-летний житель поселка Койва с января 2016 по февраль 2018 года передавал начальнику своего участка деньги. Взамен тот назначал ему дополнительные работы и заработок. Мужчина работал контролером участка сторожевой службы. Всего он передал своему руководителю 223 тыс. рублей.
Поскольку мужчина сотрудничал со следствием и добровольно рассказал о преступлении, суд прекратил уголовное преследование. Однако расследование продолжается. Теперь под подозрением следствия находится начальник участка, бравший деньги у подчиненного.