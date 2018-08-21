Осужденного за взятки экс-начальника ГУФСИН Пермского края этапировали в Калининград

Posted 21 августа 2018, 06:38
Published 21 августа 2018, 06:38
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Бывший начальник ГУФСИН по Пермскому краю Александр Соколов этапирован в Калининградскую область для отбывания наказания. Об этом сообщает «РБК-Пермь». Ранее Ленинский районный суд признал его виновным в получении взяток в виде сертификата от туристического агентства на сумму 400 тыс. рублей, серебряных монет весом 1 кг и 3 кг и земельного участка.
С учетом приговора за мошенничество, вынесенного в 2016 году, Соколов был осужден к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 3,3 млн рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности в органах власти. Однако по решению Пермского краевого суда, экс-начальник пермского ГУФСИН сохранил специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.