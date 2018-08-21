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Posted 21 августа 2018, 06:38

Published 21 августа 2018, 06:38

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Осужденного за взятки экс-начальника ГУФСИН Пермского края этапировали в Калининград

Осужденного за взятки экс-начальника ГУФСИН Пермского края этапировали в Калининград

21 августа 2018, 06:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Он был осужден к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 3,3 млн рублей.

Бывший начальник ГУФСИН по Пермскому краю Александр Соколов этапирован в Калининградскую область для отбывания наказания. Об этом сообщает «РБК-Пермь». Ранее Ленинский районный суд признал его виновным в получении взяток в виде сертификата от туристического агентства на сумму 400 тыс. рублей, серебряных монет весом 1 кг и 3 кг и земельного участка.

С учетом приговора за мошенничество, вынесенного в 2016 году, Соколов был осужден к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере 3,3 млн рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности в органах власти. Однако по решению Пермского краевого суда, экс-начальник пермского ГУФСИН сохранил специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

#Происшествия#Возле кормушки#Гуфсин
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