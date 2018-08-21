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Posted 21 августа 2018, 15:14

Published 21 августа 2018, 15:14

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Самолет направления Москва-Сыктывкар совершил вынужденную посадку в Перми

Самолет направления Москва-Сыктывкар совершил вынужденную посадку в Перми

21 августа 2018, 15:14
Фото: Properm.ru.
Причина экстренной посадки стал сильный туман.

Сегодня ночью в аэропорту Сыктывкара из-за погодных условий не смог приземлиться самолет, летевший из Москвы.

В результате самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Перми. Как сообщает портал «Первоисточник Сыктывкар». Как сообщают сами пассажиры, около 00:35 из-за сильного тумана самолет кружил в воздухе около 15 минут.

Самолет вылетел из Перми в Сыктывкар утром около восьми часов. 21 августа в 7:45 по местному времени пассажиры рейса прибыли в пункт назначения.

#Происшествия#Экстренная посадка
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