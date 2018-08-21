Самолет направления Москва-Сыктывкар совершил вынужденную посадку в Перми

В результате самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Перми. Как сообщает портал «Первоисточник Сыктывкар». Как сообщают сами пассажиры, около 00:35 из-за сильного тумана самолет кружил в воздухе около 15 минут.