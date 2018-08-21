Самолет направления Москва-Сыктывкар совершил вынужденную посадку в Перми

Posted 21 августа 2018, 15:14
Published 21 августа 2018, 15:14
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня ночью в аэропорту Сыктывкара из-за погодных условий не смог приземлиться самолет, летевший из Москвы.
В результате самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Перми. Как сообщает портал «Первоисточник Сыктывкар». Как сообщают сами пассажиры, около 00:35 из-за сильного тумана самолет кружил в воздухе около 15 минут.
Самолет вылетел из Перми в Сыктывкар утром около восьми часов. 21 августа в 7:45 по местному времени пассажиры рейса прибыли в пункт назначения.