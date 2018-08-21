В деле по хищениям на ЗиДе начали допрашивать свидетелей

Posted 21 августа 2018, 13:50
Published 21 августа 2018, 13:50
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Дзержинском районный суд Перми продолжает разбирательство по делу о хищениях на ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Обвиняемыми по делу проходят бывший исполнительный директор Егор Заворохин и бизнесмены Денис и Максим Овчинниковы. Им предъявлено обвинение в хищении средств завода в размере 143 млн рублей.
Как сообщает NewsKo, сегодня, 21 августа, процесс перешел в стадию допроса свидетелей. Начат допрос бывшего директора ООО «Энергоресурс» Андрея Масалкина. Ранее он также выступал фигурантом дела о хищениях, но дело в отношении него было выделено в отдельное производство в свзяи со сделкой со следствием. В апреле 2017 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 200 тыс. рублей. На процессе он выступил как свидетель стороны обвинения.
На допросе он пояснил, что уже в 2011 году на следующий год после того как пришел на работу в компанию «Энергоресурс», которая обслуживала котельную, он стал ее директором. По его словам, занять пост директора ему предложил Денис Овчинников, который в этот момент являлся ее фактическим собственником.
Как пишет издание, Масалкин с августа 2011 года по май 2012 года позволил вывести с завода более 140 млн рублей. Об этом он рассказал на суде. По версии следствия, эти средства были переведены ООО «Энергоресурс» в качестве платы за подачу теплоэнергии на предприятие. Масалкин добавил, что схема по хищению средств была предложена Денисом Овчинниковым.
Андрей Масалкин также сообщил, что показатели подачи теплоэнергии, на основании которых производился расчет оплаты за тепло, были намеренно завышены по просьбе обвиняемых. По просьбе Овчинникова он изъял из гильзы датчик. Финансовыми вопросами он, якобы, не занимался и получал фиксированную зарплату с премиями. На заседании суда также было озвучено, что завод перечислял деньги за поставку мазута, хотя котельной он не требовался, и сам мазут не поставлялся. По его словам, был оплачен объем равный 20 железнодорожным составам.
Уголовное дело по факту искусственно завышенного объема теплоресурса заводу было заведено в 2012 году. После этого Масалкин, якобы, поправил показания счетчиков на правильные. Он проработал директором «Энергоресурса» до момента своего ареста в феврале 2016 года. Следующее заседание назначено на 23 августа.