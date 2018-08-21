В деле по хищениям на ЗиДе начали допрашивать свидетелей

Андрей Масалкин также сообщил, что показатели подачи теплоэнергии, на основании которых производился расчет оплаты за тепло, были намеренно завышены по просьбе обвиняемых. По просьбе Овчинникова он изъял из гильзы датчик. Финансовыми вопросами он, якобы, не занимался и получал фиксированную зарплату с премиями. На заседании суда также было озвучено, что завод перечислял деньги за поставку мазута, хотя котельной он не требовался, и сам мазут не поставлялся. По его словам, был оплачен объем равный 20 железнодорожным составам.