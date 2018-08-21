В Пермском крае две коллекторские организации выплатят штрафы за нарушение закона

Posted 21 августа 2018, 13:13
Published 21 августа 2018, 13:13
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Перми судебные приставы через Арбитражный свд Пермского края добились наказания для двух коллекторских фирм. Как сообщает ведомство, НАО «Первое коллекторское бюро» и ООО «Кредитэкспресс финанс» нарушали законодательство при возврате просроченной задолженности.
Первая коллекторская организация посыла текстовые и голосовые сообщения не заемщику, а третьему лицу без указания информации о факте наличия просроченной задолженности и наименовании кредитора, а также его телефонах. Вторая фирма высылала должникам письма, которые содержали ложную информацию о передаче дел в суд и возможности привлечении их к уголовной ответственности.
Обе коллекторские организации признаны виновными в совершении административного правонарушения и выплатят штрафы в размере 50 тыс. рублей.
В УФССП России по Пермскому краю напомнили - в случае, если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности нарушают требования действующего законодательства, либо с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в Управление ФССП России по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки.