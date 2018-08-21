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Posted 21 августа 2018, 13:13

Published 21 августа 2018, 13:13

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Пермском крае две коллекторские организации выплатят штрафы за нарушение закона

В Пермском крае две коллекторские организации выплатят штрафы за нарушение закона

21 августа 2018, 13:13
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Приставы
Суд назначил НАО «Первое коллекторское бюро» и ООО «Кредитэкспресс финанс» штрафы в размере 50 тысяч рублей.

В Перми судебные приставы через Арбитражный свд Пермского края добились наказания для двух коллекторских фирм. Как сообщает ведомство, НАО «Первое коллекторское бюро» и ООО «Кредитэкспресс финанс» нарушали законодательство при возврате просроченной задолженности.

Первая коллекторская организация посыла текстовые и голосовые сообщения не заемщику, а третьему лицу без указания информации о факте наличия просроченной задолженности и наименовании кредитора, а также его телефонах. Вторая фирма высылала должникам письма, которые содержали ложную информацию о передаче дел в суд и возможности привлечении их к уголовной ответственности.

Обе коллекторские организации признаны виновными в совершении административного правонарушения и выплатят штрафы в размере 50 тыс. рублей.

В УФССП России по Пермскому краю напомнили - в случае, если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности нарушают требования действующего законодательства, либо с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в Управление ФССП России по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки.

#Происшествия#Приставы#Коллекторы
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