В Пермском крае две коллекторские организации выплатят штрафы за нарушение закона

Первая коллекторская организация посыла текстовые и голосовые сообщения не заемщику, а третьему лицу без указания информации о факте наличия просроченной задолженности и наименовании кредитора, а также его телефонах. Вторая фирма высылала должникам письма, которые содержали ложную информацию о передаче дел в суд и возможности привлечении их к уголовной ответственности.