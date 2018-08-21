Задержанный ФСБ замруководителя следственного отдела СКР по Пермскому району обжалует арест

По данным источника издания, Саркисяну пока предъявили обвинение, а появившаяся ранее информация о том, что он якобы вымогал деньги у бизнесмена 10 млн рублей, не соответствует действительности. Также собеседник «Ъ» сообщил, что Эдгар Саркисян намерен обжаловать свой арест в Пермском краевом суде.