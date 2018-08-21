Задержанный ФСБ замруководителя следственного отдела СКР по Пермскому району обжалует арест

Posted 21 августа 2018, 03:17
Published 21 августа 2018, 03:17
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Ленинский суд Перми арестовал первого заместителя руководителя отдела Следственного комитета России по Пермскому району, которого 17 августа задержало местное управление ФСБ. Как сообщает «Ъ-Прикамье», Эдгара Саркисяна подозревают в обещании или предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 295.1 УК РФ). Задержанный все подозрения в свой адрес отрицает.
По данным источника издания, Саркисяну пока предъявили обвинение, а появившаяся ранее информация о том, что он якобы вымогал деньги у бизнесмена 10 млн рублей, не соответствует действительности. Также собеседник «Ъ» сообщил, что Эдгар Саркисян намерен обжаловать свой арест в Пермском краевом суде.