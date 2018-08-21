Жалоба задержанного ФСБ замруководителя следственного отдела СКР поступила в Пермский краевой суд

Posted 21 августа 2018, 16:09
Published 21 августа 2018, 16:09
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня, 21 августа, в Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба первого заместителя руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю Эдгара Саркисяна, сообщает «АиФ-Прикамье». Дата рассмотрения пока неизвестна.
Задержанный напвравил апелляционную жалобу, полностью отрицая свою причастность к противоправному деянию. Мужчина был задержан местным управлением ФСБ по подозрению во взяточничестве 17 августа. Эдгара Саркисяна подозревают в обещании или предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 295.1 УК РФ). По решению Ленинского районного суда, два месяца он должен провести в СИЗО.