Жалоба задержанного ФСБ замруководителя следственного отдела СКР поступила в Пермский краевой суд

Задержанный напвравил апелляционную жалобу, полностью отрицая свою причастность к противоправному деянию. Мужчина был задержан местным управлением ФСБ по подозрению во взяточничестве 17 августа. Эдгара Саркисяна подозревают в обещании или предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 295.1 УК РФ). По решению Ленинского районного суда, два месяца он должен провести в СИЗО.