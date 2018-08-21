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Posted 21 августа 2018, 16:09

Published 21 августа 2018, 16:09

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Жалоба задержанного ФСБ замруководителя следственного отдела СКР поступила в Пермский краевой суд

Жалоба задержанного ФСБ замруководителя следственного отдела СКР поступила в Пермский краевой суд

21 августа 2018, 16:09
Фото: Properm.ru.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Подозреваемый в обещании или предложении посредничества во взяточничестве вину отрицает.

Сегодня, 21 августа, в Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба первого заместителя руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю Эдгара Саркисяна, сообщает «АиФ-Прикамье». Дата рассмотрения пока неизвестна.

Задержанный напвравил апелляционную жалобу, полностью отрицая свою причастность к противоправному деянию. Мужчина был задержан местным управлением ФСБ по подозрению во взяточничестве 17 августа. Эдгара Саркисяна подозревают в обещании или предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 295.1 УК РФ). По решению Ленинского районного суда, два месяца он должен провести в СИЗО.

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#Происшествия#Следственный комитет
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